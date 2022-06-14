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Бывший тренер «Спартака» Гладилин не считает уход Ещенко потерей для клуба

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал новость об уходе Андрея Ещенко из тренерского штаба клуба.

«Я бы не заострял внимание на присутствие Ещенко в тренерском штабе. Он выполнял функции, которые ему поручал предыдущий главный тренер. Но я не знаю нового тренерского штаба — кто приходит в «Спартак»? А Ещенко только закончил играть, как тренера я его еще не могу представить. Видимо, он просто делал работу, которую ему поручали, как бывший защитник, объяснял игрокам, как действовать. Потери для «Спартака» я здесь не вижу», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

14 июня спортивный директор «Спартака» Лука Каттани сообщил, что Ещенко покинет тренерский штаб красно-белых. Он работал в штабе с января 2022 года — с момента завершения карьеры футболиста.

38-летний россиянин выступал за красно-белых с июля 2016 года по январь нынешнего года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/06/14/17929400.shtml

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