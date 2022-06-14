Бывший тренер «Спартака» Гладилин не считает уход Ещенко потерей для клуба

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал новость об уходе Андрея Ещенко из тренерского штаба клуба.

«Я бы не заострял внимание на присутствие Ещенко в тренерском штабе. Он выполнял функции, которые ему поручал предыдущий главный тренер. Но я не знаю нового тренерского штаба — кто приходит в «Спартак»? А Ещенко только закончил играть, как тренера я его еще не могу представить. Видимо, он просто делал работу, которую ему поручали, как бывший защитник, объяснял игрокам, как действовать. Потери для «Спартака» я здесь не вижу», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

14 июня спортивный директор «Спартака» Лука Каттани сообщил, что Ещенко покинет тренерский штаб красно-белых. Он работал в штабе с января 2022 года — с момента завершения карьеры футболиста.

38-летний россиянин выступал за красно-белых с июля 2016 года по январь нынешнего года.