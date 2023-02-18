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Гаджи Гаджиев: «Сегодня Абаскалю нравится и Москва, и «Спартак», а завтра каталонцы и «Барселона»

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент футбольного клуба «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев прокомментировал продление контракта главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля с московским клубом.

Испанский специалист продлил контракт с красно-белыми до лета 2025 года.

— Как думаете, Абаскаль задержится в «Спартаке» до 2025 года?

— А как вы думаете (смеется)? Никто не знает. Играет команда нормально — задерживается. Не играет — не задерживается. В «Спартаке» сейчас, наверное, не такие эмоциональные руководители, которые были совсем недавно. «Спартак» у нас, по-моему, чемпион по смене тренера. Если посчитать сколько тренеров было, например, в ЦСКА в этом веке, и сколько тренеров было в «Спартаке». Наверное, в три раза больше. Поэтому не знаю, задержится или нет. Очень многое еще будет зависеть от того, как будет выступать команда — это первое. Второе — от того, какие интересы будут у самого Абаскаля. Они же могут меняться. Сегодня, значит, ему нравится и Москва, и «Спартак», а завтра каталонцы и «Барселона». И он захочет там работать.

В принципе, та работа, которая у него сегодня, то она ладится. Имею ввиду качество. Получается и контакт с командой. Видите, она живет игрой, она — единый механизм, единый коллектив. Когда такая ситуация, когда есть взаимопонимание внутри коллектива, команды, клуба, когда есть результат, тогда есть удовлетворение, тогда и дольше работает тренер, — приводит слова Гаджиева «Спорт День за Днем».

— Считаете его самым интересным тренером РПЛ прямо сейчас?

— В чем заключается интересный? В том, что он внешне интересный? Как иногда говорят свежий... Эти характеристики, может быть, приемлемы в обыденной жизни, но не для тренеров. О тех характеристиках, которые выделяются, я уже сказал — создать сплоченную команду. Фактически — это самое главное, что должно быть у тренера. В первую очередь что делает тренер? Он объединяет всех единой целью — достижение результата. Потому уже все остальное: тактика, выстраивание командной игры, повышение индивидуального мастерства и прочее. Это уже вторично, потому что какие бы мастера не собирались, если не будет коллектива, то не будет и результата. Профессиональный спорт — это достижение результата. Поэтому самый интересный или не самый интересный — это вопрос такой, на который я не знаю, как отвечать. Он — тренер хорошего уровня для нашего чемпионата, тренер, который соответствует требованиям нашей профессиональной лиги.

— Тренируя в РПЛ, может ли Абаскаль привлечь внимание сильных европейских клубов?

— Конечно, может. И привлечет, если также успешно будет работать, как сейчас. К нему изначально, казалось, было много вопросов, много замечаний, связанных, видимо, с отсутствием относительно громких достижений и то, что он успешно сработал в этот цикл — явилось для многих специалистов и болельщиков неожиданностью.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gadzhiev-ne-znaet-zaderzhitsya-li-abaskal-v-spartake
ФК Спартак (Москва)
Гаджи Гаджиев
Гильермо Абаскаль
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
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Дмитрий Баринов

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Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

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