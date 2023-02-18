Гаджи Гаджиев: «Сегодня Абаскалю нравится и Москва, и «Спартак», а завтра каталонцы и «Барселона»
Президент футбольного клуба «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев прокомментировал продление контракта главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля с московским клубом.
Испанский специалист продлил контракт с красно-белыми до лета 2025 года.
— Как думаете, Абаскаль задержится в «Спартаке» до 2025 года?
— А как вы думаете (смеется)? Никто не знает. Играет команда нормально — задерживается. Не играет — не задерживается. В «Спартаке» сейчас, наверное, не такие эмоциональные руководители, которые были совсем недавно. «Спартак» у нас, по-моему, чемпион по смене тренера. Если посчитать сколько тренеров было, например, в ЦСКА в этом веке, и сколько тренеров было в «Спартаке». Наверное, в три раза больше. Поэтому не знаю, задержится или нет. Очень многое еще будет зависеть от того, как будет выступать команда — это первое. Второе — от того, какие интересы будут у самого Абаскаля. Они же могут меняться. Сегодня, значит, ему нравится и Москва, и «Спартак», а завтра каталонцы и «Барселона». И он захочет там работать.
В принципе, та работа, которая у него сегодня, то она ладится. Имею ввиду качество. Получается и контакт с командой. Видите, она живет игрой, она — единый механизм, единый коллектив. Когда такая ситуация, когда есть взаимопонимание внутри коллектива, команды, клуба, когда есть результат, тогда есть удовлетворение, тогда и дольше работает тренер, — приводит слова Гаджиева «Спорт День за Днем».
— Считаете его самым интересным тренером РПЛ прямо сейчас?
— В чем заключается интересный? В том, что он внешне интересный? Как иногда говорят свежий... Эти характеристики, может быть, приемлемы в обыденной жизни, но не для тренеров. О тех характеристиках, которые выделяются, я уже сказал — создать сплоченную команду. Фактически — это самое главное, что должно быть у тренера. В первую очередь что делает тренер? Он объединяет всех единой целью — достижение результата. Потому уже все остальное: тактика, выстраивание командной игры, повышение индивидуального мастерства и прочее. Это уже вторично, потому что какие бы мастера не собирались, если не будет коллектива, то не будет и результата. Профессиональный спорт — это достижение результата. Поэтому самый интересный или не самый интересный — это вопрос такой, на который я не знаю, как отвечать. Он — тренер хорошего уровня для нашего чемпионата, тренер, который соответствует требованиям нашей профессиональной лиги.
— Тренируя в РПЛ, может ли Абаскаль привлечь внимание сильных европейских клубов?
— Конечно, может. И привлечет, если также успешно будет работать, как сейчас. К нему изначально, казалось, было много вопросов, много замечаний, связанных, видимо, с отсутствием относительно громких достижений и то, что он успешно сработал в этот цикл — явилось для многих специалистов и болельщиков неожиданностью.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2