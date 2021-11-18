Гаджи Гаджиев: «Ковба всегда был открытым, честным и добросовестным»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев высказался о смерти экс-полузащитника самарцев Дениса Ковба.

«Впечатления от Дениса были самые хорошие: он был открытым, честным, добросовестным, а также всегда играл изо всех сил, — сказал Гаджиев корреспонденту «СЭ» Микеле Антонову. — Он профессионально относился к делу. В последнее время я с ним не общался. Мы познакомились с ним в ноябре 2003 года, когда я впервые пришел в «Крылья Советов». В 2004 году мы выиграли бронзу. Состав тогда был очень хороший: Андрей Каряка, Андрей Тихонов, Соуза, Александр Анюков, Денис Колодин. В этой компании Денис Ковба чувствовал себя уверенно».

Тренер рассказал, каким ему запомнился футболист.

«Прежде всего он запомнился мне своим отношением к профессиональному делу и поведением в коллективе. Подготовка заключается не только в тренировках на поле, но еще и вне поля нужно соблюдать какие-то правила, так как на результат влияет все: как ты спишь, питаешься. Можно вести разгульный образ жизни, а можно сконцентрироваться на игре — таким и был Денис Ковба в те годы, когда я его знал», — добавил Гаджиев.

Ковба выступал за «Крылья Советов» с 2000-го по 2009-й, а также с 2010 по 2011 год. В составе самарского клуба полузащитник провел 260 матчей, забил 8 мячей и отдал 10 результативных передач.