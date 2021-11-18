«Это известие, если честно, шок». Бывший партнер Ковбы по «Крыльям» прокомментировал его смерть

Андрей Коновалов, бывший партнер Дениса Ковбы по «Крыльям Советов», работающий в настоящее время в «Спартаке-2», прокомментировал новость о кончине 43-летнего игрока.

«Неожиданно очень. Я знал его как порядочного человека, он был веселым, общительным, позитивным, — цитирует Коновалова Газета.Ru. — Не отличался слабостью здоровья, поэтому для меня это известие, если честно, шок. Тем более он еще играл в футбол, был в хорошей форме, очень печально все это. Соболезную его семье: родителям, супруге, детям.

Это шок. Тем более, что причина — ковид. Наверное это первая смерть спортсмена в таком возрасте, которого я знал и с которым общался. Печально", — заявил Коновалов.

Ковба провел более 250 матчей за «Крылья Советов» в различных турнирах, становился бронзовым призером чемпионата России — 2004 и финалистом Кубка России, вместе с командой играл в Кубке УЕФА. В последнее время он работал в футбольном клубе «Витебск» тренером и учился.