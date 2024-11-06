Президент махачкалинского «Динамо» — об атаке беспилотника на Дагестан: «С командой все хорошо»

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость, что над Дагестаном утром 6 ноября был сбит беспилотник. Ранее об этом сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

«Мне ничего не известно об этом. Я ничего не слышал, не видел насчет беспилотника. С командой все хорошо, она днем соберется на базе для тренировки», — сказал Гаджиев «СЭ».

В ночь на 6 ноября беспилотник пытался атаковать Каспийск. В связи с этим аэропорт Махачкалы на неопределенное время приостановил работу, сообщили в Росавиации.

«Динамо» Махачкала после 14-го тура занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.