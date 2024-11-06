Аршавин — о Батракове: «По «голове» он подошел бы «Зениту», тянет»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» оценил уровень полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

— Как вам Алексей Батраков?

— Хороший. Взяли бы его в «Зенит»? Не знаю. Если бы взяли, где бы он играл? По «голове» он подошел бы, тянет.

В 14 турах РПЛ Батраков забил 8 голов. Столько же мячей у нападающего «Краснодара» Джона Кордобы. Третье место с 7 голами занимает хавбек «Зенита» Максим Глушенков.

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