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Сегодня, 14:05

Гаджиев — о базе «Миротворец»: «Какое у меня может быть отношение к этим негодяям?!»

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что его внесли в базу центра «Миротворец».

«Во-первых, в какие бы списки меня они не добавляли, это никак не может повлиять на мое душевное состояние. Я родился в год окончания Великой Отечественной войны. Отец вернулся с нее инвалидом. Мать периодически говорила: «Проклятые фашисты сделали вашего отца инвалидом». Все, кто сейчас свастику надевает, как бы хотят сказать, что то, что они не смогли сделать в 40-е, сделают сейчас. Какое у меня может быть отношение к этим негодяям?! Хочется грубо сказать, но не буду. У них сейчас там ни на что сил нет, кроме как добавлять в какие-то списки. Что они этим хотят сказать, я не очень понимаю», — сказал Гаджиев «СЭ».

Президент махачкалинского «Динамо» также рассказал о друзьях на Украине.

«Во-вторых, там рядом с фашистами немало нормальных людей: русских, русскоязычных, отрицающих фашизм. Там немало друзей осталось. Часть из них ушли в мир иной. Незабвенный Андрей Гусин, Лобановский, Базилевич и другие, с кем меня связывала жизнь, а таких не один десяток. И поэтому тут такие двойственные чувства...» — добавил Гаджиев.

Гаджиев попал в базу «Миротворца» за акцию перед матчем FONBET Кубка России между махачкалинским «Динамо» и московским «Динамо», который прошел 18 сентября в Каспийске с привлечением участника СВО Гаджимурада Казанбиева.

Дарик Агаларов

ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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 - : -
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