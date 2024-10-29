Гаджиев — о базе «Миротворец»: «Какое у меня может быть отношение к этим негодяям?!»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что его внесли в базу центра «Миротворец».

«Во-первых, в какие бы списки меня они не добавляли, это никак не может повлиять на мое душевное состояние. Я родился в год окончания Великой Отечественной войны. Отец вернулся с нее инвалидом. Мать периодически говорила: «Проклятые фашисты сделали вашего отца инвалидом». Все, кто сейчас свастику надевает, как бы хотят сказать, что то, что они не смогли сделать в 40-е, сделают сейчас. Какое у меня может быть отношение к этим негодяям?! Хочется грубо сказать, но не буду. У них сейчас там ни на что сил нет, кроме как добавлять в какие-то списки. Что они этим хотят сказать, я не очень понимаю», — сказал Гаджиев «СЭ».

Президент махачкалинского «Динамо» также рассказал о друзьях на Украине.

«Во-вторых, там рядом с фашистами немало нормальных людей: русских, русскоязычных, отрицающих фашизм. Там немало друзей осталось. Часть из них ушли в мир иной. Незабвенный Андрей Гусин, Лобановский, Базилевич и другие, с кем меня связывала жизнь, а таких не один десяток. И поэтому тут такие двойственные чувства...» — добавил Гаджиев.

Гаджиев попал в базу «Миротворца» за акцию перед матчем FONBET Кубка России между махачкалинским «Динамо» и московским «Динамо», который прошел 18 сентября в Каспийске с привлечением участника СВО Гаджимурада Казанбиева.

Дарик Агаларов