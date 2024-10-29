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Сегодня, 13:26

Руководителей двух клубов РПЛ внесли в базу «Миротворца»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Два руководителя российских футбольных клубов попали в базу украинского сайта «Миротворец», сообщает РИА «Новости».

В базу украинского ресурса включили генерального директора «Химок» Николая Оленева и президента махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиева.

Причиной включения Оленева стала передача ВС РФ средств с продажи билетов с матча подмосковной команды против «Факела», который проходил в 2022 году. Гаджиева добавили в базу сайта за акцию перед матчем FONBET Кубка России против московского «Динамо», к которой привлекли участников СВО.

После 13 туров «Химки» с 11 очками занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинцы с 12 баллами идут на 11-й позиции.

Ранее в октябре в базу «Миротворца» внесли игроков и членов тренерского штаба ЦСКА и «Зенита».

Источник: РИА «Новости»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Химки
Гаджи Гаджиев
Николай Оленев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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1.11 19:00
Динамо – Ростов
 - : -
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 - : -
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
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