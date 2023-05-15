Габулов заявил, что управленческая структура в «Динамо» выстроена не под чемпионские амбиции

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов раскритиковал руководство бело-голубых за неудачное выступление в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Заслужил ли Славиша Йоканович отставки? Конечно, заслужил. За этот год у него ничего не получилось в «Динамо». И если углубиться в этот вопрос, то не могло получиться. Потому что, в моем понимании, управленческая структура в «Динамо» выстроена не под чемпионские амбиции и не под большие задачи. Я имею в виду кадровый подбор, который отвечал за результат в этом году. Результат в этом сезоне это наглядно продемонстрировал. К сожалению, мы в течение долгого времени являемся свидетелями отсутствия спортивного результата в «Динамо». И нужно делать определенные выводы не только о футболистах и тренерах, но и о руководстве клуба. Нужно в корне пересматривать управленческую структуру клуба. Может быть, она и является причиной отсутствия результата», — приводит слова Габулова RT.

После 27 туров «Динамо» с 42 очками занимает 7-е место в РПЛ. 14 мая бело-голубые объявили об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера команды. В последнем туре москвичи разгромно проиграли «Ахмату» (0:3).