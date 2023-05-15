Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:34

Габулов оценил работу спортивного директора «Динамо» Бувача

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов оценил работу спортивного директора бело-голубых Желько Бувача.

«Что сделал полезного Желько Бувач на посту спортивного директора? Если смотреть в глобальном масштабе, то, наверное, ничего. Вспоминается только выход в финал Кубка России, который был проигран. И третье место в РПЛ, когда нас лишили мест в еврокубках. Сложно это назвать положительными результатами. Единственное, что было сделано хорошо, — это неплохой подбор футболистов, неплохая трансферная политика была проведена в период его работы в клубе. Пригласил Сандро Шварца, который тоже продемонстрировал зрелищную игру. Но, опять же, стратегический результат не был достигнут в период Шварца. Весенняя часть была провалена, начало следующего сезона тоже было проведено ни шатко ни валко. Поэтому неоднозначное впечатление оставил о себе данный специалист. Необходимы кадровые изменения в управленческой структуре клуба. Нужно доверять такие ответственные должности молодым и амбициозным, честолюбивым россиянам. Которым небезразличен футбол в России и небезразлично «Динамо», которые настроены не просто работать в команде, а выигрывать что-то. Когда появится такой подход, тогда клуб будет достигать положительного результата в виде победы в Кубке или в РПЛ», — приводит слова Габулова RT.

После 27 туров «Динамо» с 42 очками занимает 7-е место в РПЛ. 14 мая бело-голубые объявили об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера команды. В последнем туре москвичи разгромно проиграли «Ахмату» (0:3).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1148720-gabulov-buvach-dinamo-ocenka
Владимир Габулов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Желько Бувач
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ
Русских легионеров выгонят домой? Почему на самом деле могли отменить фигурный Евро в Венгрии
Шоумен Максим Галкин подал иск в суд Москвы с требованием снять с него статус иноагента
Минобороны сообщило о перехвате средствами ПВО ракеты Storm Shadow в ДНР
Минобороны сообщило о продолжении ожесточенных боев на западе Артемовска
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Габулов заявил, что управленческая структура в «Динамо» выстроена не под чемпионские амбиции

Полоз сообщил, что решения по продлению контракта с «Ростовом» нет
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости