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Сегодня, 16:22

Габулов считает, что у «Динамо» есть психологические проблемы перед игрой со «Спартаком»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов считает, что игроки бело-голубых испытывают психологические трудности перед матчем 22-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Матч против «Спартака» всегда стоит особняком для болельщиков, футболистов и руководства «Динамо». Я уверен, что и сегодня в «Динамо» это осознают. Я думаю, что все, что было до этого, уже забыто, идет целенаправленная подготовка к дерби. Поэтому «Динамо» приложит максимум усилий, чтобы добиться положительного результата в этом матче. Если вдруг это удастся, то все происходящее до этого забудется, все пойдет только в лучшем ключе. Понятно, что психологические трудности в коллективе присутствуют, именно коллективные. Из-за отсутствия положительных результатов, из-за утерянной возможности побороться за Кубок России, тем более в столетний юбилей клуба, думаю, что такая задача стояла. Но жизнь не стоит на месте, чемпионат продолжается, тем более в преддверии очень важного матча против «Спартака», футболисты и тренерский штаб «Динамо» обязаны найти силы и возможности, чтобы психологические трудности преодолеть», — приводит слова Габулова ТАСС.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 8 апреля. Начало — в 19.30 мск.

Источник: https://tass.ru/sport/17475693
Владимир Габулов
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Химки
 - : -
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 - : -
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Локомотив – Зенит
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

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