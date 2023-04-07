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Быстров — о просьбе 2DROTS выдать уайлд-кард: «Почему мне тоже не попросить? Буду один играть в РПЛ против всех»

Алина Савинова
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Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился мнением о выступлении команд Медиалиги в официальных соревнованиях.

— Была информация, что в следующем розыгрыше Кубка сыграют еще больше команд из Медиалиги. Как вы к этому относитесь?

— Ну, хорошо, будут и будут. Вылетят из какой-то стадии, вот и все, — приводит «РБ Спорт» слова Быстрова.

— Удивил результат матча ЦСКА — 2DROTS?

— Нет, не удивил. Потому что это подготовительный матч для ЦСКА. Конечно, они должны обыгрывать таких соперников. Не знаю, видимо, не настроились.

— А как относитесь к медиафутболу?

— Абсолютно нормально.

— 2DROTS просят уайлд-кард у Александра Дюкова, чтобы играть в РПЛ.

— Я тоже хочу!

— А за кого будете играть?

— За себя. Почему мне тоже не попросить? Я буду один играть против всех (смеется).

Ранее 2DROTS одержала победу над ЦСКА в товарищеском матче (2:1). После этой встречи медийный клуб попросил у РФС выдать команде уайлд-кард для участия в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-by-strov-tozhe-hochu-igrat-v-rpl-pochemu-by-ne-poprosit-uajld-kard-budu-odin-protiv-vseh/
Владимир Быстров
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1
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2
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3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
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Спартак – Динамо
 - : -
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Сочи – Кр. Советов
 - : -
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