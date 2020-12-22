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Футбольный «Спартак» поздравил хоккейный с днем рождения

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Футбольный «Спартак» через Twitter поздравил хоккейный клуб красно-белых с днем рождения.

— С днем рождения, братья ХК «Спартак», — отмечается в сообщении футбольного «Спартака».

Сегодня хоккейный «Спартак» отмечает свой 74-ый день рождения. В честь этого красно-белые 22 и 23 декабря проведут ретро-матчи с «Ак Барсом» и «Витязем».

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