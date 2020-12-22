Футбольный «Спартак» поздравил хоккейный с днем рождения
Футбольный «Спартак» через Twitter поздравил хоккейный клуб красно-белых с днем рождения.
— С днем рождения, братья ХК «Спартак», — отмечается в сообщении футбольного «Спартака».
Сегодня хоккейный «Спартак» отмечает свой 74-ый день рождения. В честь этого красно-белые 22 и 23 декабря проведут ретро-матчи с «Ак Барсом» и «Витязем».
С Днём рождения, братья @spartak_hc! ????? pic.twitter.com/prPZ7U6y00— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 22, 2020
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