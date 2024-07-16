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Сегодня, 20:04

«Локомотив» представил домашнюю форму в красно-белом цвете

Руслан Минаев
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«Локомотив» представил новую форму.
Фото ФК «Локомотив»

«Локомотив» представил домашний комплект формы в сезоне-2024/25.

«Новый дизайн вдохновлен традиционной формой железнодорожников, которая неоднократно использовалась командой с 1936 по 1989 годы», — говорится в сообщении на сайте клубе.

Футболка выполнена в красном цвете с белой вертикальной полосой, что символизирует пар от паровоза, идущего на фоне рассвета.

В первом туре сезона-2024/25 РПЛ «Локомотив» примет «Акрон». Матч состоится 20 июля. Начало — в 15.00 мск.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
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7
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8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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