«Локомотив» представил домашнюю форму в красно-белом цвете

«Локомотив» представил домашний комплект формы в сезоне-2024/25.

«Новый дизайн вдохновлен традиционной формой железнодорожников, которая неоднократно использовалась командой с 1936 по 1989 годы», — говорится в сообщении на сайте клубе.

Футболка выполнена в красном цвете с белой вертикальной полосой, что символизирует пар от паровоза, идущего на фоне рассвета.

В первом туре сезона-2024/25 РПЛ «Локомотив» примет «Акрон». Матч состоится 20 июля. Начало — в 15.00 мск.