Николсон входит в сферу интересов египетского «Аль-Ахли»
Египетский «Аль-Ахли» интересуется нападающим московского «Спартака» Шамаром Николсоном, сообщает Dzair Sport.
По информации издания, «Аль-Ахли» хотел бы видеть 27-летнего ямайца у себя в команде, однако «Спартак» еще не ведет переговоры о трансфере форварда.
В сезоне-2023/24 Николсон выступал за «Клермон» на правах аренды. Он провел за французский клуб 28 матчей и забил 4 мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|ЦСКА
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|0
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|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
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|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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