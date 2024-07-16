Николсон входит в сферу интересов египетского «Аль-Ахли»

Египетский «Аль-Ахли» интересуется нападающим московского «Спартака» Шамаром Николсоном, сообщает Dzair Sport.

По информации издания, «Аль-Ахли» хотел бы видеть 27-летнего ямайца у себя в команде, однако «Спартак» еще не ведет переговоры о трансфере форварда.

В сезоне-2023/24 Николсон выступал за «Клермон» на правах аренды. Он провел за французский клуб 28 матчей и забил 4 мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.