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Агент Божовича: «Предложения из России? Пока тишина, посмотрим, что будет дальше»

Агент Божовича рассказал, что пока конкретных вариантов в России у Божовича не появилось
Анна Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Срджан Еремич рассказал, что пока конкретных вариантов в России у Миодрага Божовича не появилось.

«Предложения из России? На данный момент — тишина. Конкретики пока нет, посмотрим, что будет дальше. Планы Миодрага? Он думает поехать на чемпионат мира, ждет хорошей игры от Сербии. Знаю, что на жилье в Катаре цены будут высокие, поэтому многие остановятся в Дубаи и Абу-Даби, весь футбольный мир будет в Эмиратах. В Катаре нет ресурсов, отелей. Насколько понимаю, и Миодраг в Катаре не планировал останавливаться», — приводит слова Еремича «РБ Спорт».

4 ноября в Telegram-канале «Арена Незыгарь» появилась информация о том, что Божович является кандидатом на пост главного тренера «Химок».

54-летний специалист тренировал несколько российских клубов — «Амкар», «Москва», «Динамо», «Ростов», «Локомотив», «Арсенал», «Крылья Советов».

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
Миодраг Божович
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Краснодар

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