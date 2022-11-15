Агент Божовича: «Предложения из России? Пока тишина, посмотрим, что будет дальше»

Агент Божовича рассказал, что пока конкретных вариантов в России у Божовича не появилось

Футбольный агент Срджан Еремич рассказал, что пока конкретных вариантов в России у Миодрага Божовича не появилось.

«Предложения из России? На данный момент — тишина. Конкретики пока нет, посмотрим, что будет дальше. Планы Миодрага? Он думает поехать на чемпионат мира, ждет хорошей игры от Сербии. Знаю, что на жилье в Катаре цены будут высокие, поэтому многие остановятся в Дубаи и Абу-Даби, весь футбольный мир будет в Эмиратах. В Катаре нет ресурсов, отелей. Насколько понимаю, и Миодраг в Катаре не планировал останавливаться», — приводит слова Еремича «РБ Спорт».

4 ноября в Telegram-канале «Арена Незыгарь» появилась информация о том, что Божович является кандидатом на пост главного тренера «Химок».

54-летний специалист тренировал несколько российских клубов — «Амкар», «Москва», «Динамо», «Ростов», «Локомотив», «Арсенал», «Крылья Советов».