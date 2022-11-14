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14 ноября, 23:13

Игонин: «Преимущество «Зенита» в том, что есть много футболистов, которые могут решить поставленные задачи»

Игонин назвал возможные причины, по которым «Зенит» не сможет защитить титул чемпиона России
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин назвал возможные причины, по которым сине-бело-голубые не смогут защитить титул чемпиона России.

«Потеря какого игрока станет фатальной для «Зенита» и приведет к потере чемпионского титула? По сути, нет такого игрока сейчас. Мне кажется, это преимущество «Зенита», что есть много футболистов, которые могут решить поставленные задачи. Здесь нужно говорить о потере целой группы игроков, чтобы у команды возникли сложности. Даже тем футболистам, которые не выходят в основном составе, по силам довести дело до того, что «Зенит» в очередной раз станет чемпионом», — приводит слова Игонина «Спорт День за Днем».

Также экс-игрок «Зенита» считает, что конкуренция, которая существует в питерском клубе, является определяющей в результатах команды.

«Тренер и штаб в очередной раз доказывают, что они действуют правильным образом. Та конкуренция, которая на сегодня есть в «Зените», подразумевает тот результат, про который мы говорим еще до начала чемпионата. На этом все строится. Конкуренция, которая сегодня существует, является определяющей. Ни в одном клубе подобного не может быть», — отметил Игонин.

«Зенит» после 17 туров РПЛ лидирует в турнирной таблице с 42 очками. На втором месте «Спартак» (36 очков), на третьем — «Ростов» (35 очков).

Источник: Спорт День за Днем
Алексей Игонин
ФК Зенит
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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