Игонин: «Преимущество «Зенита» в том, что есть много футболистов, которые могут решить поставленные задачи»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин назвал возможные причины, по которым сине-бело-голубые не смогут защитить титул чемпиона России.

«Потеря какого игрока станет фатальной для «Зенита» и приведет к потере чемпионского титула? По сути, нет такого игрока сейчас. Мне кажется, это преимущество «Зенита», что есть много футболистов, которые могут решить поставленные задачи. Здесь нужно говорить о потере целой группы игроков, чтобы у команды возникли сложности. Даже тем футболистам, которые не выходят в основном составе, по силам довести дело до того, что «Зенит» в очередной раз станет чемпионом», — приводит слова Игонина «Спорт День за Днем».

Также экс-игрок «Зенита» считает, что конкуренция, которая существует в питерском клубе, является определяющей в результатах команды.

«Тренер и штаб в очередной раз доказывают, что они действуют правильным образом. Та конкуренция, которая на сегодня есть в «Зените», подразумевает тот результат, про который мы говорим еще до начала чемпионата. На этом все строится. Конкуренция, которая сегодня существует, является определяющей. Ни в одном клубе подобного не может быть», — отметил Игонин.

«Зенит» после 17 туров РПЛ лидирует в турнирной таблице с 42 очками. На втором месте «Спартак» (36 очков), на третьем — «Ростов» (35 очков).