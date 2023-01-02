Агент: «Интерес к Дивееву есть, но на данный момент лишних движений делать не хочется»

Футбольный агент Олег Еремин ответил на вопрос о будущем защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

«Без ЦСКА мы ничего сделать не сможем. Даже если будем согласны, а клуб сделка не устроит, то перехода не будет. Интерес есть, но на данный момент Игорь — футболист ЦСКА, мы выполняем свой контракт. Лишних движений делать не хочется», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В текущем сезоне Дивеев сыграл 12 матчей за ЦСКА, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 6 миллионов евро.