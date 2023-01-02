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Агент: «Интерес к Дивееву есть, но на данный момент лишних движений делать не хочется»

Алина Савинова
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Футбольный агент Олег Еремин ответил на вопрос о будущем защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

«Без ЦСКА мы ничего сделать не сможем. Даже если будем согласны, а клуб сделка не устроит, то перехода не будет. Интерес есть, но на данный момент Игорь — футболист ЦСКА, мы выполняем свой контракт. Лишних движений делать не хочется», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В текущем сезоне Дивеев сыграл 12 матчей за ЦСКА, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 6 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-interes-k-diveevu-est-no-on-igrok-tsska-ne-hotim-delat-lishnih-dvizhenij/
Игорь Дивеев
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
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