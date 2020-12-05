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Футболисты «Тамбова» Костюков и Чуперка не сыграют со «Спартаком»

14:08
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По данным «СЭ», двое футболистов основного состава «Тамбова» Михаил Костюков и Валерий Чуперка не сыграют в мачте 17-го тура РПЛ со «Спартаком».

Ранее сообщалось, что из-за долгов клуба игру с красно-белыми будет бойкотировать половина основного состава «Тамбова».

«Тамбов» после 16 матчей занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 12 очков.

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