Футболисты не смогут приехать на матчи с «Сочи» и «Краснодаром» без сертификатов о вакцинации

Заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка заявил, что в следующем сезоне на гостевые матчи РПЛ с «Краснодаром» и «Сочи» футболисты смогут приехать только с сертификатом о вакцинации.

«Вакцинироваться действительно важно, — цитирует чиновника «РБ Спорт» 24 июня. — Иначе мы никак не сможем остановить распространение болезни. Это важно как для болельщиков, так и для футболистов, в том числе легионеров.

Исключений для профессиональных спортсменов не будет, так как все должны соблюдать правила и постановления тех регионов, куда едут. Время на это есть — целый месяц. Уверен, что любой футбольный клуб в этом заинтересован и это обеспечит.

Самое главное для всех нас сейчас — остановить распространение коронавируса. Тем более с учетом более опасных штаммов, которые в настоящее время появляются».

Следующий сезон Тинькофф РПЛ стартует 25 июля. В нем Краснодарский край представят «Сочи» и «Краснодар». Уже 1 августа «Краснодар» может принять «Химки», а 8 числа может состояться матч «Сочи» — «Урал».