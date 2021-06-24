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«Ростов» сыграл вничью с «Фехерваром», Мамаев реализовал один пенальти из двух

20:53
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«Ростов» сыграл вничью с венгерским «Фехерваром» (2:2) в товарищеском матче.

К пятой минуте «Фехервар» повел 2:0. Отличились украинец Иван Петряк и Палько Дардаи. На 30-й минуте полузащитник «Ростова» Павел Мамаев забил с пенальти, а затем через две минуты не реализовал 11-метровый. Сравнял счет Кирилл Фольмер на 55-й минуте.

Товарищеский матч

«Фехервар» — «Ростов» — 2:2 (2:1)

Голы: Петряк, 2 (1:0). Дардаи, 5 (2:0). Мамаев, 30 — с пенальти (2:1). Фольмер, 55 (2:2).

Нереализованный пенальти: Мамаев, 32 (мимо)

«Ростов»: Песьяков (Бабурин, 46), Осипенко (Терентьев, 46), Хаджикадунич (Павловец, 46), Ведерников (Мухин, 46), Боженов (Калинин, 46), Мамаев (Байрамян, 46), Тугарев (Норманн, 46), Глебов (Фольмер, 46), Альмквист (Полоз, 46), Гигович (Соу, 46), Турищев (Сухомлинов, 46).

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