Футболисту «Нижнего Новгорода» оказывают помощь в автомобиле скорой помощи
Защитник «Нижнего Новгорода» Иван Миладинович на время потерял сознание в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» после столкновения с соперником.
Футболист немедленно был доставлен в машину скорой помощи. С поля его уносили на носилках, а футболка Миладиновича была залита кровью.
Сейчас игроку продолжают оказывать помощь. Он находится в сознании. За работой врачей внимательно наблюдает представитель «Нижнего Новгорода».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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