Футболисту «Нижнего Новгорода» оказывают помощь в автомобиле скорой помощи

Защитник «Нижнего Новгорода» Иван Миладинович на время потерял сознание в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» после столкновения с соперником.

Футболист немедленно был доставлен в машину скорой помощи. С поля его уносили на носилках, а футболка Миладиновича была залита кровью.

Сейчас игроку продолжают оказывать помощь. Он находится в сознании. За работой врачей внимательно наблюдает представитель «Нижнего Новгорода».