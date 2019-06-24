Футболистка сборной России предлагает Глушакову работу в женском футболе

Защитник женского ЦСКА и сборной России Ксения Коваленко прокомментировала в Инстаграме новую запись полузащитника Дениса Глушакова. Спортсменка предложила бывшему капитану "Спартака" поиграть в женский футбол.

Ранее Глушаков опубликовал новую фотографию и сообщил, что ищет работу. Футболист добавил хештеги: "футбол", "свободный" и "глушаков".

"Можешь к нам пойти, в женский", – написала Коваленко в комментариях.

Ранее стало известно, что красно-белые расторгли контракт с Глушаковым. Хавбек выступал за "Спартак" с лета 2013 года. В 2017-м футболист в статусе капитана команды стал чемпионом России. Всего Глушаков провел за "Спартак" 173 матча и забил 23 мяча.

Глушаков сообщил через Инстаграм, что ищет работу

"Банщик, охранник в супермаркете, женский футбол". В Инстаграме Дениса Глушакова - настоящий ад