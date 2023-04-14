Футболист «Урала» Влут до сих пор не подал апелляцию на решение суда

Игрок «Урала» Рай Влут пока не опротестовал решение нидерландского суда, вынесшего ему приговор в 2,5 года лишения свободы.

«Пока новостей нет», — приводит «РБ Спорт» слова адвоката Эрика Томаса, представляющего интересы футболиста.

Ранее Томас сообщал, что на этой неделе Влут собирался подать апелляцию на решение суда, приговорившего его к 2,5 годам тюремного заключения.

В ноябре 2021-го автомобиль футболиста попал в ДТП, столкнувшись с машиной, в которой находилась семья с детьми. 4-летний ребенок не выжил. В организме Влута обнаружили 1,18 промилле алкоголя.