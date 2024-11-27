Футболист ПАОКа Федор Чалов рассказал, вернется ли в ЦСКА

Нападающий ПАОКа Федор Чалов в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказал, допускает ли он возвращение в ЦСКА.

— Какие у тебя личные и командные цели в ПАОК?

— Личные загадывать не хочу. А с командой хотелось бы что-нибудь выиграть и пройти в плей-офф в еврокубках.

— После Греции рассчитываешь продолжить карьеру в Европе?

— Пока бы не загадывал.

— А допускаешь, что вернешься в Россию? В ЦСКА.

— Не думал об этом. Пока что. На данный момент цель — хорошо играть в своем клубе.