Футболист ПАОКа Федор Чалов сравнил чемпионаты Греции и России

Нападающий ПАОКа Федор Чалов в эксклюзивной беседе с «СЭ» сравнил греческий и российский чемпионаты.

— С каким российским клубом можно сравнить ПАОК?

— Сложно сравнивать — очень разные лиги. Есть еврокубки, футболисты, которые много где поиграли — были в больших командах. Марсьяль недавно перешел — а он где только не выступал. «Олимпиакос» в прошлом году выиграл Лигу конференций, а ПАОК выиграл у них чемпионат. Вот и думайте.