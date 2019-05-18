Футболист основы "Рубина" получает 50 тысяч рублей. Гендиректор клуба назвал его фамилию

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов назвал футболиста казанского клуба, который получает самую маленькую зарплату.

– Самая маленькая зарплата в "Рубине" – чуть меньше 1000 евро. Данил Степанов получает 50 тысяч рублей.

– Самая большая?

– 600 тысяч евро, – сказал Сайманов в эфире программы "Инсайдеры" на канале "Матч Премьер".

19-летний защитник Данил Степанов провел в этом сезоне 9 матчей за основной состав "Рубина" и 17 встреч в молодежном первенстве.

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