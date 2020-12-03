Смолов перенес плановую операцию после травмы плеча

Форвард «Локомотива» Федор Смолов перенес плановую операцию, сообщает официальный сайт клуба.

Указано, что футболиста прооперировали после травмы плеча, которую он получил в сентябре 2018 года. 4 декабря игрок вернется в Москву и начнет активную фазу реабилитации после травмы, полученной в матче с «Динамо» в середине ноября.

В текущем сезоне 30-летний форвард провел 16 матчей за «Локо» и забил три гола. Контракт Смолова с московским клубом действует до 30 июня 2022 года.