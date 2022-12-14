Дзюба нецензурно пошутил о своем переходе в «Адану Демирспор»: «****** турков»

Российский нападающий Артем Дзюба пошутил о своем переходе в турецкий клуб «Адана Демирспор».

Футболист стал гостем юмористического шоу «Плюшки» на одноименном YouTube-канале.

«Обычно турки втюхивают всякую хрень втридорога. Как вам удалось втюхать им себя?» — спросил Дзюбу ведущий программы Богдан Лисевский.

«Они сами позвали меня», — ответил Дзюба.

«Артем, ну мне вообще не нравится, все во лжи какой-то», — заявил ведущий.

«Хорошо, что вы от меня хотели услышать? Что я туда сам приехал? ****** (обманул — Прим. «СЭ») турков, да? Хорошо, постараюсь быть предельно откровенным», — сказал Дзюба.

Артем Дзюба выступал за «Адану Демирспор» с августа нынешнего года, форвард забил 1 гол в 5 матчах за команду. В начале ноября 34-летний россиянин расторг контракт с клубом, сейчас он является свободным агентом.