Канчельскис высказался за назначение Мостового в «Спартак»: «Давно это говорю!»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис ответил на вопрос «СЭ» о возможном назначении Александра Мостового в «Спартак».

«Почему бы и нет? Я уже давно это говорю! Он спартаковец, имеет опыт. «Спартак» всем давал шансы, почему бы и нет. Интересно было бы посмотреть. Особенно какой стиль мог бы быть у его команды», — сказал Канчельскис «СЭ».

Ранее бывшие футболисты сборной России Денис Глушаков и Дмитрий Сычев заявили «СЭ» о необходимости назначить Мостового главным тренером «Спартака».

Мостовой завершил карьеру футболиста в 2005 году. В августе 2022 года он стал главным тренером команды AMC Fight Nights из медиалиги. Мостовой не работал в профессиональных клубах.