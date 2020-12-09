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Фукс начал тренировки в общей группе ЦСКА

15:36
Бруно Фукс. Фото Instagram
Бруно Фукс. Фото Instagram
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Защитник ЦСКА Бруно Фукс возобновил тренировки в общей группе, сообщает пресс-служба красно-синих.

Отмечается, что 21-летний бразилец не полетел в Загреб на матч 6-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Динамо».

Фукс перешел в ЦСКА в августе 2020 года, по данным Transfermarkt.com игрок обошелся армейцам в 8 миллионов евро. Бразилец принял участие в одном матче за московскую команду, проведя 12 минут в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (3:0), который состоялся 30 августа. С тех пор футболист восстанавливался от травмы бедра.

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