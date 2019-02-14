ФСИН: "Такие матчи, как с Мамаевым, станут регулярными для СИЗО России"

Матч с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева​ в СИЗО №2 "Бутырка" стал пилотным проектом, и подобные игры будут организованы по всем следственным изоляторам по России, сообщили в пресс-службе организации.

– В настоящее время ФСИН России прорабатывается вопрос о создании в следственных изоляторах условий для занятий спортом подозреваемых и обвиняемых в рамках ежедневных прогулок, – говорится в релизе организации. – В качестве стартовой площадки определен СИЗО-2. Подозреваемые выводятся с соблюдением требований Федерального закона №103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений".

Для развития этого направления ФСИН России будет проработан вопрос о внесении изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность уголовно-исполнительной системы, в части предоставления подозреваемым и обвиняемым возможностей для поддержания своей физической формы и здоровья. (Александр Рогулев)

Видеотрансляция матча в СИЗО с участием Павла Мамаева