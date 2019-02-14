16:00 | Футбол — РПЛ

Видеотрансляция матча в СИЗО с участием Павла Мамаева

Павел Мамаев забил ударом через себя. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Павел Мамаев забил ударом через себя. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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В СИЗО-2 "Бутырка" прошел футбольный матч. В нем принял участие полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев. Ниже можно посмотреть трансляцию этой игры, она идет в записи. 

Игра прошла в рамках прогулки: так как ее время ограничено одним часом, то подследственные играют два тайма по 20 минут. В матче приняли участие однокамерники Мамаева: поскольку футболист сидит в камере на 12 человек, игра идет в формате 6 на 6.

Матч завершился со счетом 8:7 в пользу "желтых". Мамаев по тайму отыграл за обе команды, в первом забил за "желтых" три мяча, во втором - четыре за "зеленых".

 

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