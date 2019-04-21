"Фратрия" объяснила баннер про требование перемен

Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" на своем официальном сайте опубликовало заявление, в котором дало трактовку баннера с горящим сердцем и надписью: "Перемен требуют наши сердца".

В нем говорится, что клуб еженедельно несет имиджевые потери в связи со своей коммерческой деятельностью и иными непрофессионально подготовленными инициативами, поэтому болельщики ждут перемен, на футбольном поле, в частности. Также сообщается, что данный баннер был отдал на согласование в РФПЛ и клуб в начале апреля.

– Сегодня на матч "Спартак" – "Енисей" нами был подготовлен перфоманс с фразой "Перемен требуют наши сердца". Чтобы избежать неверного толкования и кривотолков, мы сразу хотим объяснить его содержание. "Мы ждем перемен!" Пожалуй, сегодня это самая актуальная фраза, которая вертится в голове у каждого болельщика "Спартака". Каждый из нас до глубины души возмущен происходящим в родном клубе, каждый из нас ежедневно видит в новостях и читает в газетах о новых скандалах, ставшими уже верными попутчиками "Спартака".

Не проходит и дня без сенсационных новостей из стана красно-белых. Только за последние пару недель мы все стали свидетелями избиения случайного прохожего игроком клуба, были гордо проинформированы сайтом красно-белых о концерте группы "Ленинград", известной своими антиспартаковскими взглядами, на родном стадионе, а также узнали о несогласованной покупке игрока Педро Роши в "Спартак".

"Спартак" еженедельно несет имиджевые потери в связи со своей коммерческой деятельностью и иными непрофессионально подготовленными инициативами. Мы помним провальную билетную программу еврокубковой осени и пустые сектора на домашней арене во время матчей клуба.

Мы ждем перемен, в первую очередь, на футбольном поле! Очевидно, что подбор состава и зимняя трансферная компания были осуществлены не по спортивному принципу. Игроки, с которыми клуб пожелал расстаться, приносят пользу в других командах, а мы имеем немощного "капитана", который через матч "привозит" голы в свои ворота. Мы ждем перемен от Олега Кононова, который не демонстрирует тот уровень игры и тот футбол, о котором он перед весенней частью чемпионата дал сотню интервью.

Мы ждем перемен в работе клуба со своими болельщиками и требуем перемен в отношении клуба к своим болельщикам! Кампания клуба по отбеливанию Дениса Глушакова превратилась в настоящую пиар войну по отношению к своим фанатам. Клуб инициировал множество интервью действующих игроков клуба, в которых болельщики делились на правильных и не очень. Брат Леонида Федуна неоднократно пытался самоутвердиться за счет высказываний в прессе о болельщиках и якобы наших "обязанностях" перед клубом. Пиар акции с переодеванием футболистов в одинаковые футболки и групповые фотографии с баннерами, как выясняется из первых уст, тоже были фальшивкой для всех!

P.S. На прошлой неделе с таким же посылом к своему руководству обратились фанаты "Динамо". Несмотря на это нами было принято решение оставить нашу идею, которая была заявлена на согласование в РФПЛ и клуб в начале апреля. Мы считаем, что на нашу деятельность, планы и реализацию идей не могут влиять действия фанатов других клубов России и наши действия не должны зависеть от еще кроме нас. Нас не интересуют обвинения в мнимом плагиате, так как для нас важнее наша идея и то, что у нас в сердцах, чем претензия на эксклюзивность! МЫ ЖДЕМ ПЕРЕМЕН! – говорится в заявлении "Фратрии".

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. "Енисей" с 13 баллами располагается на последней строчке.

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"Перемен требуют наши сердца". Мощный перфоманс фанатов "Спартака"