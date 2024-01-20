Камоцци: «Не думаю, что «Спартак» сейчас поменяет тренера. Подобные решения нужно было принимать раньше»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о будущем главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Не думаю, что «Спартак» поменяет тренера сейчас. Подобные решения нужно было принимать раньше. Если не случится какого-то спортивного чуда, то наверняка в следующем сезоне у «Спартака» будет новый тренер», — приводит слова Камоцци Betonmobile.

По информации испанских СМИ, Абаскаль является основным кандидатом на пост главного тренера «Кадиса». Ранее испанский клуб объявил об отставке главного тренера Серхио Гонсалеса.