Бывший аналитик «Спартака» Бьянки вошел в тренерский штаб «Урала»

Итальянский специалист Андреа Бьянки пополнил тренерский штаб «Урала», сообщает сайт екатеринбургского клуба.

По данным источника, 31-летний Бьянки присоединился к тренерскому штабу Виктора Гончаренко с первого дня работы команды в ОАЭ.

В 2021 году итальянский тренер-аналитик работал вместе с нынешним главным тренером «Урала» Виктором Гончаренко в «Краснодаре». В декабре 2021 года Бьянки перешел в тренерский штаб «Спартака», которым руководил Паоло Ваноли. Вместе с красно-белыми Бьянки стал победителем Кубка России.