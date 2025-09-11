Футбол
11 сентября, 20:40

Французский форвард Сиве стал игроком «Рубина»

Алина Савинова

«Рубин» объявил о присоединении к команде нападающего «Генгама» Жака Сиве.

Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до 2029 года. «Рубин» уже внес французского форварда в заявку на сезон-2025/26.

Сиве выступал за «Генгам» с декабря 2022 года. На его счету 16 голов и 2 результативные передачи в 78 матчах за французскую команду во всех турнирах.

После 7 туров чемпионата России «Рубин» с 11 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице.

Александер Джику, Жерсон, Педро и&nbsp;Антон Миранчук.«Спартак» берет защитников, Жерсон и Педро интересны клубам Саудовской Аравии. Таблица трансферов РПЛ

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
  • Саша

    Два куска ливер колбаски Развевались флагом на ветру; Плёл нам Андерсон сей сказки: Ливерпуль, про классную игру. Два куска ливер колбаски Раздышались паром во фритюре; И в иллюзиях тусклели краски, Не летел в ворота мяч Сиве.

    12.09.2025

  • Marlan Ivanovich

    Замечательно. Практически на флажке приобрели многопланового защитника Аройо, крепкого сбитого Сиве в пару к Мирлинду. Судя по клубному медиаклипу Дзюбы возможен и третий: креативный опорник Мартин Онгла. Посмотрим, удастся ли. Скрестим пальцы.

    11.09.2025

  • zg

    Щоб Даку не скучал?)

    11.09.2025

    • «Динамо» объявило о продлении контракта с Бителло

    Экс-вратарь «Крыльев» Ломаев стал игроком «Сочи»
