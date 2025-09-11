Французский форвард Сиве стал игроком «Рубина»

«Рубин» объявил о присоединении к команде нападающего «Генгама» Жака Сиве.

Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до 2029 года. «Рубин» уже внес французского форварда в заявку на сезон-2025/26.

Сиве выступал за «Генгам» с декабря 2022 года. На его счету 16 голов и 2 результативные передачи в 78 матчах за французскую команду во всех турнирах.

После 7 туров чемпионата России «Рубин» с 11 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице.