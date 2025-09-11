«Динамо» объявило о продлении контракта с Бителло
Полузащитник московского «Динамо» Бителло продлил контракт с бело-голубыми, сообщает пресс-служба клуба.
Новое соглашение с 25-летним бразильцем рассчитано до лета 2031 года. Предыдущий контракт футболиста действовал до 2028 года.
Бителло выступает за «Динамо» с 2023 года. В текущем сезоне он провел 8 матчей во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи. Всего на счету полузащитника 13 забитых мячей и 18 результативных передач в 73 играх за бело-голубых.
После 7 туров «Динамо» с 8 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В 8-м туре команда Валерия Карпина на своем поле сыграет со «Спартаком». Матч пройдет в субботу, 13 сентября.
Источник: ФК «Динамо»
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