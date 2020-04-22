FourFourTwo назвал худшие летние отрезки в истории футбола. На первом месте «Анжи»

Портал FourFourTwo в связи с пандемий коронавируса вспомнил 10 случаев в мировом футболе, когда клубы проводили ужасное лето. На первом месте в рейтинге «Анжи», который устроил массовую распродажу в сезоне-2013/14 после смены вектора развития. Тогда команду покинули Самуэль Это'О, Виллиан, Александр Кокорин, Олег Шатов, Лассана Диарра, Кристофер Самба и другие.

На втором месте футбольный специалист Рене Меленстен. Бывший помощник Алекса Фергюсона проработал главным тренером в «Анжи» лишь 18 дней.

На третьем месте бразилец Моасир Барбоза. После поражения своей сборной от уругвайцев в финале чемпионат мира-1950 его назвали главным виновником неудачи и отлучен от игр за национальную команду.