Фото Урунова с пакетами премиальных брендов. Что это было?

Журналист Илья Казаков опубликовал в своем Telegram-канале скрин с Instagram новичка «Спартака» полузащитника Остона Урунова. В кадре футболист позирует с несколькими пакетами премиальных брендов — Louis Vuitton и Gucci.

Однако этого кадра в Instagram Урунова уже нет. Возможно, футболист красно-белых его уже удалил.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Спартак» заплатил за 19-летнего игрока порядка двух миллионов евро. Однако в первом туре против «Сочи» игрок не вышел на поле, так как, по словам главного тренера, еще не набрал нужной формы.