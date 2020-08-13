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Фото Урунова с пакетами премиальных брендов. Что это было?

10:30
Скрин с Instagram Остона Урунова.
Скрин с Instagram Остона Урунова.
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Журналист Илья Казаков опубликовал в своем Telegram-канале скрин с Instagram новичка «Спартака» полузащитника Остона Урунова. В кадре футболист позирует с несколькими пакетами премиальных брендов — Louis Vuitton и Gucci.

Однако этого кадра в Instagram Урунова уже нет. Возможно, футболист красно-белых его уже удалил.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Спартак» заплатил за 19-летнего игрока порядка двух миллионов евро. Однако в первом туре против «Сочи» игрок не вышел на поле, так как, по словам главного тренера, еще не набрал нужной формы.

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