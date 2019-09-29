Фото из раздевалки «Краснодара» после победы над «Арсеналом»

Официальный Twitter «Краснодара» опубликовал фотографию из раздевалки после победы над «Арсеналом» (2:0) в матче 11-го тура чемпионата России. Встреча проходила в Краснодаре.

— Скучали? Ловите, — написано в Twitter «быков».

?"Краснодар" прервал неудачную серию из трех поражений подряд. «Быки» занимают 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. «Арсенал» с 14 баллами располагается на 8-й строчке.

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