Фото из раздевалки «Краснодара» после победы над «Арсеналом»
21:28
Официальный Twitter «Краснодара» опубликовал фотографию из раздевалки после победы над «Арсеналом» (2:0) в матче 11-го тура чемпионата России. Встреча проходила в Краснодаре.
— Скучали? Ловите, — написано в Twitter «быков».
?"Краснодар" прервал неудачную серию из трех поражений подряд. «Быки» занимают 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. «Арсенал» с 14 баллами располагается на 8-й строчке.
Скучали? Ловите ???#КраснодарАрсенал #СПобедой pic.twitter.com/F6QUBP3JyZ— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) September 29, 2019
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