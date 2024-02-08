Семак — о Венделе: «В начале сборов был хорош, в прошлой игре — тяжеловат»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о значении для команды победы в матче Кубка равноправия с «Шанхай Шэньхуа» (6:0).

— Эта победа де-факто делает вас победителями Кубка равноправия. Что это для вас означает?

— Побеждать всегда приятно. Это первый турнир. Надеюсь, он станет традиционным. Все условия в Катаре есть. Наблюдались проблемы с поиском спарринг-партнеров, но если турнир станет ежегодным, то это будет прекрасно. Главное — подготовка к возобновлению чемпионата.

Также тренер рассказал о состоянии полузащитника команды Вендела.

— В начале сборов был хорош, в прошлой игре — тяжеловат, сыграл не лучший свой матч. Сегодня он сыграл хорошо, как и все футболисты. Со знаком минус не могу выделить никого.