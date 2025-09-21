Тренер «Спартака» Сакич: «Выражение несогласия с решениями арбитров ни к чему не приводит»
Тренер «Спартака» Ненад Сакич ответил на вопросы о взаимодействии с арбитрами после дисквалификации главного тренера команды Деяна Станковича.
Станкович пропустил матч против «Крыльев Советов» (2:1) в 9-м туре РПЛ из-за месячной дисквалификации после удаления за нецензурную критику работы арбитра Егора Егорова в матче против «Динамо» (2:2) в 8-м туре.
— Были спорные игровые ситуации. Было ли собрание в клубе, чтобы проговорить, как себя вести с арбитрами?
— Мы в клубе разговариваем и обсуждаем все моменты. Выражение несогласия с решениями ни к чему хорошему не приводит. Сегодня мы были спокойны. Были эпизоды, в которые можно углубиться, но давайте оставим в покое арбитров и будем говорить о футболе.
— Вас арбитр поприветствовал перед матчем?
— Да, — сказал Сакич на пресс-конференции.
«Спартак» (15 очков) поднялся на пятое место в РПЛ. «Крылья Советов» (12) идут десятыми в турнирной таблице.
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|Зенит
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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