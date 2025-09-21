Тренер «Спартака» Сакич: «Выражение несогласия с решениями арбитров ни к чему не приводит»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич ответил на вопросы о взаимодействии с арбитрами после дисквалификации главного тренера команды Деяна Станковича.

Станкович пропустил матч против «Крыльев Советов» (2:1) в 9-м туре РПЛ из-за месячной дисквалификации после удаления за нецензурную критику работы арбитра Егора Егорова в матче против «Динамо» (2:2) в 8-м туре.

— Были спорные игровые ситуации. Было ли собрание в клубе, чтобы проговорить, как себя вести с арбитрами?

— Мы в клубе разговариваем и обсуждаем все моменты. Выражение несогласия с решениями ни к чему хорошему не приводит. Сегодня мы были спокойны. Были эпизоды, в которые можно углубиться, но давайте оставим в покое арбитров и будем говорить о футболе.

— Вас арбитр поприветствовал перед матчем?

— Да, — сказал Сакич на пресс-конференции.

«Спартак» (15 очков) поднялся на пятое место в РПЛ. «Крылья Советов» (12) идут десятыми в турнирной таблице.