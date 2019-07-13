Форвард "Сочи" заявил, что в ворота "Спартака" следовало назначить пенальти

Нападающий "Сочи" Александр Карапетян после поражения в гостевом матче 1-го тура РПЛ от "Спартака" (0:1) пожалел, что в российском чемпионате нет ВАР.

– Показалось, что "Сочи" был ближе к победе, чем "Спартак". Согласны?

– Мы хорошо играли, я очень рад. У нас были новые игроки и для первого матча мы очень хорошо дисциплинированно играли. Жаль, что не можем увезти домой хотя бы одно очко.

– У вашей команды были хорошие моменты. Почему подводила реализация?

– Мы сегодня играли со "Спартаком". Конечно, хотели забить, но в футболе так бывает. К тому же на последних секундах еще и получили гол.

– Был ли пенальти в ворота "Спартака"?

– Мы только что посмотрели, там был пенальти. Иногда судья светит, иногда нет. Жаль, что в России нет ВАР.

– То есть к судье есть вопросы по игре?

– Судьи тоже люди, тоже ошибаются.

– В "Сочи" сейчас много новых футболистов. Сколько времени надо, чтобы ребята сыгрались?

– Можно уже увидеть, как хорошо мы вместе играем. Мы сегодня играли на выезде со "Спартаком". Это не маленькая команда, и я думаю, мы себя очень хорошо показали.

– Как в такой короткий срок Точилину удалось вас объединить, что вы показываете хороший целостный футбол?

– Трудно сказать, мы все хорошо вместе работаем, и это видно на поле.

– Несмотря на поражение, Александр Точилин остался доволен игрой команды?

– Да. Он нас похвалил. Конечно, одно очко мы должны были брать. Жаль, что не получилось.

– Какие впечатления от первой игры?

– Мы играли очень хорошо и дисциплинировано. Большой респект команде за это. Я рад. (Елена Григорьевская)

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