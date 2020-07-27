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Форвард сборной Ирана может перейти в РПЛ

06:27
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Нападающий «Персеполиса» Али Алипур может продолжить карьеру в РПЛ, сообщает Persian Football. Название команды не уточняется.

Ранее в его приобретении были заинтересованы «Зюлте-Варегем» и «Риу Аве». «Перспеполис» испытывает финансовые проблемы и может продать 25-летнего иранца.

В текущем сезоне Алипур забил 7 голов и сделал 5 результативных передач в 16 матчах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро. На его счету 3 встречи за сборную Ирана.

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