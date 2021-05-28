Форвард «Монпелье» Лаборд заявил, что заинтересован в переходе в «Зенит»
13:35
Нападающий «Монпелье» Гаэтан Лаборд заявил, что заинтересован в переходе в «Зенит».
«Зенит» — чемпион России, регулярно выступает в Лиге чемпионов. Это великий клуб со стабильными результатами. Лига чемпионов, борьба за титул в каждом сезоне — у «Зенита» есть прекрасные аргументы. Впрочем, я могу остаться и во Франции. Несмотря на кризис, здесь есть отличные проекты вроде «Ниццы» и «Ренна», — приводит L'Equipe слова Лаборда.
В сезоне-2020/21 Лаборд провел 43 матча за «Монпелье», на его счету 18 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.lequipe.fr/Football/Article/Gaetan-laborde-montpellier-j-ai-envie-de-jouer-l-europe/1256491
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