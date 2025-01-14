Форвард молодежки «Химок» Трофимов подписал контракт с клубом
«Химки» заключили контракт с нападающим молодежной подмосковной команды Олегом Трофимовым.
21-летний Трофимов подписал первый профессиональный контракт.
Олег начал играть за «Химки-М» в феврале 2024 года. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром команды, забив 12 голов и сделав 2 голевые передачи в 27 матчах.
Источник: Telegram-канал «Химок»
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