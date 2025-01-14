Лунев назвал матчи с «Байером» самыми запоминающимися событиями 2024 года

Российский вратарь Андрей Лунев рассказал, что матчи футбольной Лиги Европы с германским «Байером» были самыми запоминающимися событиями 2024 года.

«Прошлый год был достаточно продуктивным, нормальным. Самыми запоминающимися событиями в 2024 году, наверное, были игры в Лиге Европы. Если говорить определенно, то матчи с «Байером», конечно», — сказал Лунев ТАСС.

В 1/8 финала Лиги Европы «Карабах», за который играл Лунев, проиграл «Байеру» по сумме двух матчей. В марте команды сыграли со счетом 2:2, а в ответной встрече — 2:3.

В июле 2024 года 33-летний Лунев перешел в московское «Динамо». В этом сезоне вратарь принял участие в 16 матчах клуба во всех турнирах, из них в пяти играх он не пропустил ни одного мяча.