Агент полузащитника «Ростова» Даниила Уткина Тимофей Бердышев в разговоре с «СЭ» отреагировал на признание футболиста лучшим игроком июля в РПЛ.

«Не хочется сглазить. Пусть так дальше и продолжается. Ни он, ни футбольный клуб «Ростов», ни я не сомневались, что так будет. Мы надеялись на это. Решения, которые были приняты относительно Даниила, на сегодняшний день верные. Дай бог, чтобы так и дальше продолжалось. Конечно, приятно наблюдать, как он становится заметной фигурой в российском футболе. Показал себя в «Ахмате», сейчас показывает в «Ростове». Это говорит о том, что парень прогрессирует. Дай бог, чтобы он и дальше становился лидером российского футбола», — сказал Бердышев «СЭ».

В прошлом месяце 22-летний россиянин забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 3 матчах.

Помимо Уткина на награду претендовали Федор Смолов («Динамо»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Квинси Промес («Спартак») и Игорь Акинфеев (ЦСКА).