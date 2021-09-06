«Ростов» может арендовать полузащитника «Бенфики»

Полузащитник «Бенфики» Габриэль Пирес может продолжить карьеру в чемпионате России, информирует издание A Bola.

По сведениям источника, в аренде 27-летнего бразильца заинтересован «Ростов». Клубам будет тяжело завершить сделку, так как трансферное окно в России закрывается завтра, 7 сентября.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Спартака». Также на полузащитника претендуют «Алавес» и другие клубы Испании.

В прошлом сезоне Габриэль провел 20 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 передачи.